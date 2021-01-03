حملات لفرض غرامات عدم ارتداء كمامة بأتوبيسات النقل العام في الجمهورية.. صور

بدأت هيئة النقل العام، بالقاهرة، تطبيق الغرامات الفورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات خلال استقلالهم أتوبيسات النقل العام، بواقع خمسين جنيها لغير المرتدين للكمامة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وبدأت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات اليوم الأحد، تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها لتكون بمثابة رسالة واضحة بأن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق .