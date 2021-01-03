وادعى شخص في الرسائل؛ نسب إلى نفسه اسم مايكل وصفة طبيب، أن الدكتور تاج الدين اتصل به ليهنئه برأس السنة الميلادية، وطلب منه تحذير الجميع بشأن الأوضاع الصحية في البلاد، بعد أن ذكر معلومات مغلوطة بشأن أعداد الإصابات، وكذا عدم قدرة المستشفيات على تحمل الأعداد، وهو ما نفاه مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية.
وفي سياق منفصل أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا . موضحة أنه تم أنها التعاقد مع التحالف الدولي للقاحات "جافي" لتأمين 40 مليون جرعة، ومن لقاح استرازينكا 20 مليون جرعة، ومن شركة سينوفارم 40 مليون جرعة، ليصل إجمالي عدد اللقاحات التي تم التعاقد عليها 100 مليون جرعة تكفي 50 مليون مواطن.
وشهدت زايد، مساء الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحمل معلومات مغلوطة.. مستشار الرئيس لــ"صوت الأمة": الرسائل المنسوبة لي "كاذبة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.