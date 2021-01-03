تحمل معلومات مغلوطة.. مستشار الرئيس لــ"صوت الأمة": الرسائل المنسوبة لي "كاذبة"

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهوية لشؤون الصحة والوقاية، الرسائل الصوتية المنتشرة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أول أمس، والتي تنسب له تصريحات تحذر المواطنين من الأوضاع الصحية في البلاد.

وقال تاج الدين في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إنه فوجئ بانتشار مثل هذه الرسائل، خاصة وأنه يستخدم الوسائل المعروفة في إيصال المعلومات والرسائل التي يرغب في إيصالها، مضيفًا: «أنا لا استخدم فيسبوك، ولا أمتلك حسابًا عليه، ولا استخدم الرسائل الإلكترونية، ويجب على الجميع الوقوف على صحة الرسائل من عدمها قبل إعادة النشر».

وادعى شخص في الرسائل؛ نسب إلى نفسه اسم مايكل وصفة طبيب، أن الدكتور تاج الدين اتصل به ليهنئه برأس السنة الميلادية، وطلب منه تحذير الجميع بشأن الأوضاع الصحية في البلاد، بعد أن ذكر معلومات مغلوطة بشأن أعداد الإصابات، وكذا عدم قدرة المستشفيات على تحمل الأعداد، وهو ما نفاه مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية.

وفي سياق منفصل أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا . موضحة أنه تم أنها التعاقد مع التحالف الدولي للقاحات "جافي" لتأمين 40 مليون جرعة، ومن لقاح استرازينكا 20 مليون جرعة، ومن شركة سينوفارم 40 مليون جرعة، ليصل إجمالي عدد اللقاحات التي تم التعاقد عليها 100 مليون جرعة تكفي 50 مليون مواطن.

وشهدت زايد، مساء الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).