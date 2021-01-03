الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة سيدة من مدينة السلام بعلاج ابنتها المصابة بداء الفيل

فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بعلاج "مروة - 31 سنة" والمقيمة بمدينة السالم بمحافظة القاهرة، والتى تعانى من السمنة المفرطة ووزنها يتعدى 200 كيلو جرام؛ وتعانى من قرح الفراش ومصابة بزيادة كبيرة فى قدمها فيما يعرف بـ"داء الفيل"، ما أثّر سلبًا على حركتها، كما أنها تعانى من مشكلات فى الغدد، تسببت فى إصابتها بحالة متقدمة من السمنة المفرطة.

وكانت والدة مروة قد ناشدت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر منصة "فيديو 7" بـ"اليوم السابع" بعلاج ابنتها على نفقة الدولة لعدم قدرة الأسرة على علاجها.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى انتقل على الفور فريق طبى متخصص للحالة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لإحدى المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وعلاجها على نفقة الدولة، وجارى مناظرة حالتها الصحية من قبل استشاريين فى تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقى العالج اللازم لها.