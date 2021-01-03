نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: تفعيل قرار الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة جرس إنذار بخطورة تداعيات الفترة الراهنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بدءا من اليوم الأحد، يعكس حرص الحكومة على ضبط الأوضاع بالشارع المصري ووقف التصرفات الغير مسئولة التي تصدر من بعض المواطنين المتجاهلين اتخاذ التعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية أثناء فترة الخروج من المنزل.

ولفت الشرقاوي، في بيان له، أن تحصيل غرامة 50 جنيها للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية، ومتجاهلين أهمية ارتداء الكمامة، دليل على شدة الدولة المصرية وحزمها في مواجهة التداعيات السلبية للموجة الثانية من الفيروس، مما يتطلب من الجميع التضافر سويا من أجل العبور من هذه المحنة بأقل الخسائر، منوها أن ارتداء الكمامة ليست حماية للدولة بقدر ما هي حماية للمواطن وأسرته وأشقاءه وذويه، من خطر العدوى بهذا الفيروس القاتل.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة الالتزام بكافة القرارات التي أعلنتها الحكومة وكذلك كافة الجهات والمؤسسات بالدولة والتكاتف معا للعبور من هذه الأزمة واستكمال خطوات بناء الدولة المصرية.

وأشاد بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ عدة من القرارات وتوجيهاته المستمرة للحكومة باتخاذ اللازم للحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة الزيادة المرتفعة في معدل الإصابات اليومي.