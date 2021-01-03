نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي وإنشاء المحطات والأنفاق والكباري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT)السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان) الذي يبلغ طوله 90 كم بعدد 16محطة.

حيث تابع الوزير أعمال انشاء المحطات والانفاق والكباري وكذلك أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتي تشمل (البازلت –الفلنكات- القضبان) حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات

و بلغت نسبة تنفيذها 20 %

كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 71.5 % حيث تمتد المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة الإدارية 1 بعــــــدد 11 محطة وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتي محطة العاصمة الإدارية 2 ومخطط افتتاح المرحلتين في إحتفالات أكتوبر 2021

كما تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات ( العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع) حيث جاري اعمال الرفع المساحي واعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات، وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية

خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة.

يأتي ذلك

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة