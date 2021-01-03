انت الان تتابع تفاصيل خبر الحكومة تبدأ بتطبيق غرامة مالية علي عدم ارتداء الكمامة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت الحكومة المصرية اليوم الأحد الموافق 03-01-2021 بتطبيق قانون الغرامة المالية على كل الأشخاص اللذين لا يرتدون الكمامة، وذلك وفقًا للإجراءات الإحترازية بسبب فايروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا .

وذلك بحسب ماصرح به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع الجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، حيث تم الإتفاق خلال الإجتماع على فرض غرامة مالية على كل الأشخاص الذين لايتقيدون بلبس الكمامة .

ماهي الغرامة المترتبة على عدم لبس الكمامة؟

وبحسب رئيس الوزراء فإن الغرامة المفروضة هي 50 جنيه وستدفع فورًا، وإن امتنع عن سداد الغرامة سوف يتم تحويله مباشرة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

ومن جهته أيضا نوه السيد رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التشديد على المطاعم والكافيهات بنسبة 50% مع زيادت حملات المراقبة عليهم، وذلك في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس .

كما تم الإتفاق أيضًا على فرض غرامة مالية على المنشآت المخالفة للقوانين المفروضة بقيمة 4 آلاف جنيه مع معاقبة المنشأة بإغلقها لمدة أسبوع كامل .