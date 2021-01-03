انت الان تتابع تفاصيل خبر المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي فرض حظر تجوال في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة من التخبط والجدل سادت مواقع التواصل الإجتماعي بشأن خبر عن فرض حظر تجوال في مصر بعد إرتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا.

وبدأ الكثير من المواطنين يسألون عن حقيقة الوضع وهل بالفعل ستقوم الحكومة بفرض حظر تجول من أجل التقليل من أعداد الإصابات، بينما قال بعض بأن هذه الأخبار مجرد شائعات والبعض الآخر قال بأن الأخبار الصحيحة لكن ماهو الرد الرسمي عن هذا الموضوع ؟ .

جاء الرد عبر سؤال لأحد متابعي المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحته الشخصية على فيس بوك والسؤال جاء كما يلي : هناك إشاعة بأن حظر تجوال من الساعة 8 نرجو توضيح الإشاعة .

وجاء الرد من الدكتور هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزرا ء قائلا : “إشاعة ”

وكانت العديد من صفحات الفيس بوك تداولت مثل هذه الأخبار التي تفيد بأن هناك حظر تجول على مستوى الجمهورية من أجل التخفيف من حركة السير والإزدحام والسيطرة علي إصابات كورونا، ولكن جاء الجواب بالنفي .