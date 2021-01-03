أسعار الذهب اليوم الأحد 3-1-2021.. هدوء ما قبل العاصفة

أسعار الذهب اليوم الأحد 3-1-2021، شهدت حالة من الإستقرار الملحوظ على مدار الأيام القليلة الماضية، لتظل محتفظة بالمستوى الذي وصلت إليه، وذلك بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

يترقب العديد من المستثمرين وخاصة فئة الشباب أسعار المعدن الأصفر الذي حطم آماني الشباب على مدار العام الماضي بعد قفزته التي ضربت طموحهم في الزواج، حيث كانت أسعار الذهب من العوائق والصعوبات التي وقفت حائلًا بين تحقيق أحلام بناء عش الزوجية.

أسعار الذهب في مصر

توقف سعر الذهب عيار 18 عند 709 جنيهًا

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 827 جنيهًا. أما سعر الذهب عيار 24 فقد سجل 945 جنيهًا بلغ سعر الجنيه الذهب 6616 جنيهًا.