أسعار الذهب اليوم الأحد 3-1-2021.. هدوء ما قبل العاصفة

اسعار الذهب - ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الأحد 3-1-2021، شهدت حالة من الإستقرار الملحوظ على مدار الأيام القليلة الماضية، لتظل محتفظة بالمستوى الذي وصلت إليه، وذلك بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.
يترقب العديد من المستثمرين وخاصة فئة الشباب أسعار المعدن الأصفر الذي حطم آماني الشباب على مدار العام الماضي بعد قفزته التي ضربت طموحهم في الزواج، حيث كانت أسعار الذهب من العوائق والصعوبات التي وقفت حائلًا بين تحقيق أحلام بناء عش الزوجية.
أسعار الذهب في مصر
توقف سعر الذهب عيار 18 عند 709 جنيهًا
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 827 جنيهًا.
أما سعر الذهب عيار 24 فقد سجل 945 جنيهًا
بلغ سعر الجنيه الذهب 6616 جنيهًا.
كما حققت سعر أونصة الذهب 1898 دولارًا.
الذهب في عام
قفزت أسعار الذهب في مصر خلال العام المنصرم 2020 بطريقة غير متوقعة، لتكون الصدمة الكبرى للعديد من المواطنين، حيث تتأثر أسعار الذهب بجميع الأحداث العالمية التي تقع، فكان فيروس كورونا له عامل أساسي في تحديد مصير الأسعار.
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عزف العديد من المواطنين عن شراء المعدن الأصفر واعتباره سلعة غير أساسية بالمرة، وذلك بعد ارتفاعه أضعاف سعره في وقت قصير جدًا، وبدأ العديد منهم يتجه إلى الفضة لتكون المرة الأولى التي ينظر فيها المواطن للفضة بصورة مختلفة.
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