مباريات اليوم في الدوري المصري

تتنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، وذلك بمباراة واحدة تجمع بين فريقي مصر المقاصة والإسماعيلي.

ويستضيف فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس عشر برصبد 6 نقاط، فريق الإسماعيلي صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط، مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب المقاولون العرب.

ويأتي فريق مصر المقاصة من هزيمة أمام ناي الجونة بهدف وحيد، سجله جوزيف نيجويم بالدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة.

على الجانب الآخر يأتي الإسماعيلي من فوز هام للغاية بنتيجة هدفين مقابل لاشيء على حساب فريق أسوان، حيث سجل للإسماعيلي كل من فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 61، ومحمد صادق بالدقيقة 80.

نتائج فريق الإسماعيلي بالدوري

المصري 0 - 0 الإسماعيلي

الإسماعيلي 3 – 3 الإنتاج الحربي

الجونة 2 – 1 الإسماعيلي

الإسماعيلي 0 – 0 البنك الأهلي

أسوان 0 – 2 الإسماعيلي

نتائج فريق مصر المقاصة بالدوري



الأهلي 3 – 1 مصر المقاصة

مصر المقاصة 0 – 1 إنبي

طلائع الجيش 1 – 2 مصر المقاصة

مصر المقاصة 1 – 1 المصري

الجونة 1 – 0 مصر المقاصة

نتائج مباريات الجولة الخامسة



أسوان 0 – 2 الإسماعيلي

الجونة 1 – 0 مصر المقاصة

المقاولون العرب 2 – 0 البنك الأهلي

المصري 1 – 0 غزل المحلة

بيراميدز 3 – 2 الإنتاج الحربي

الأهلي 0 – 0 وادي دجلة

سموحة 0 – 0 سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش 1 – 2 الاتحاد السكندري

إنبي 1 – 2 الزمالك

ركلة جزاء تثير الجدل بالدوري المصري



لعبت بالأمس المباراة الختامية للجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري، والتي جمعت بين الزمالك وإنبي وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

واعترض الجهاز الفني لنادي إنبي، على حكم المباراة محمد الصباحي، في أكثر من لعبة، أبرزها ركلة جزاء التحم فيها إمام عاشور بقوة مع لاعب إنبي، داخل منطقة الجزاء، ولكن تغاضى محمد الصباحي عن احتسابها.

وخرج الخبير الحكيمي أحمد الشناوي أمس، ليؤكد أحقية فريق إنبي في ركلتي جزاء لم يحتسبهم محمد الصباحي أثناء المباراة، الأمر الذي دفع إدارة نادي إنبي، في تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد محمد الصباحي حكم المباراة.