أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 3-1-2021.. تعرف على متوسط السعر

اسعار الخضروات والفاكهة- ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، واصلت الأسعار حالة الإستقرار التي شهدتها على مدار الفترة الأخيرة الماضية، ليتمكن الكثير من المواطنين إتخاذ خطوة الشراء بعد عزوفهم عن العديد من أصناف الخضروات، لاسيما الطماطم التي ارتفعت سعرها بطريقة غير متوقعة على الإطلاق حتى وصلت إلى 15 جنيهًا.
تبحث السيدات بصفة مستمرة عن أسعار الخضروات والفاكهة لمعرفة متوسط الأسعار المتداولة، كي تتجنب جشع التجار الذي يتبعه العديد داخل الأسواق، لتجد الأسعار متغيرة بين تاخر وآخر دون سبب ليبدأ التاجر دوره في المراوغة.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
استقرت أسعار الطماطم اليوم بعد فترة طويلة من معاناه المواطنين، حيث تراوحت بين 4 لـ 5 جنيها في الأسواق، وسجل سعر الخيار البلدي 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما بلغ سعر البطاطس 6 جنيهات.
بلغ سعر الفلفل الرومي 4 جنيهات، كما سجل البصل الأبيض 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وسعر الليمون البلدي أصبح يتراوح بين 7-10 جنيهات.
وصلت سعر كيلو الكوسة إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا إلى 24 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم
بلغ سعر الموز المستورد في الأسواق 11 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
بدأ موسم البرتقال، حيث سجل سعر البرتقال البلدي في الأسواق 6 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات.
تأرجح سعر الأناناس بين 20 إلى 30 جنيه للواحدة، وسجل سعر الكيوي 3 جنيه للواحدة، وسعر العنب الأحمر تراوح بين 6 - 8 جنيهات.
الجدير بالذكر، أن أسعار الخضروات والفاكهة تتغير حسب الموسم الزراعي، وعوامل الطقس، ومن محافظة إلى آخرى وغيرها من العوامل التي تؤثر على الأسعار في الأسواق.
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