أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 3-1-2021.. تعرف على متوسط السعر

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، واصلت الأسعار حالة الإستقرار التي شهدتها على مدار الفترة الأخيرة الماضية، ليتمكن الكثير من المواطنين إتخاذ خطوة الشراء بعد عزوفهم عن العديد من أصناف الخضروات، لاسيما الطماطم التي ارتفعت سعرها بطريقة غير متوقعة على الإطلاق حتى وصلت إلى 15 جنيهًا.

تبحث السيدات بصفة مستمرة عن أسعار الخضروات والفاكهة لمعرفة متوسط الأسعار المتداولة، كي تتجنب جشع التجار الذي يتبعه العديد داخل الأسواق، لتجد الأسعار متغيرة بين تاخر وآخر دون سبب ليبدأ التاجر دوره في المراوغة.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الطماطم اليوم بعد فترة طويلة من معاناه المواطنين، حيث تراوحت بين 4 لـ 5 جنيها في الأسواق، وسجل سعر الخيار البلدي 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما بلغ سعر البطاطس 6 جنيهات.