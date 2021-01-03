موعد مباراة مان سيتي وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي تشيلسي اليوم الأحد نظيرة مانسشتر ستي المقرر إقامتة علي ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يقيم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتقام مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وتذاع على قناة "beIN Sports HD 1"، حيث يدخل فريق مانسشتر سيتي مباراة اليوم بعد تأجيل مباراة امام فريق إيفرتون في الجولة الماضية بسبب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا.

وانتصر فريق مانشستر سيتي علي فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح مان ستي.

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 26 نقطة من أصل 14 لقاء، حقق الإنتصار في 7 مباريات، وتعادل خمسة، وخسر في أربع مواجهات بينما فريق مان سيتي يحتل المركز الثامن برصيد 26 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها .

تشكيل تشيلسي المتوقع

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أندرياس كريستنسن - أنطونيو روديجر - ماركوس ألونسو.

خط الوسط: نجولو كانتي - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان - أوليفييه جيرو - كريستيان بوليسيتش.

تشكيل مانشستر سيتي المنوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر - فيرناندينيو - إيمريك لابورت - بنجامين ميندي.

خط الوسط: كيفين دي بروين - رودري - إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس - فيل فودين.

الجدير بالذكر أن آخر مواجهات فريق تشيلسي كان امام فريق أستو فيلا في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ولم يخسر فريق مانشستر سيتي في آخر 5 مباريات وهذا أمر جيد بالنسبة للاعبين لإعطائهم معنويات أكبر في التحدي القوي في هذه الجولة،

على الجانب الآخر لم ينتصر فريق تشيلسي سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات ليحتل فريقه المركز السادس بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وعن غيابات فريق تشيلسي لاعب الفريق ريس جيمس خارج لقاء مانشستر سيتي بسبب إصابة عضلية، بالإضافة إلى إصابتين كورونا.

وعن غيابات فريق مان سيتي أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي غياب 5 لاعبين عن الفريق بسبب فيروس كورونا رافضاً الكشف عن هويتهم وذلك قبل المباراة في البريميرليج حيث يأمل كل من الفريقين الانتصار اليوم في مباراة اليوم لتعزيز مكانتة في ترتيب الدوري.

