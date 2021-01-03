أمال رزق الله: فقرة نفى مجلس الوزراء للشائعات تساعد في إخماد نيران

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بفقرة " شائعات وحقائق "، التى يتم نشرها على مدار الساعة من خلال رئاسة مجلس الوزراء، بجميع ومختلف وسائل الإعلام ( المرئية - المسموعة - المقروءة ) إلى جانب كافة منصات التواصل الإجتماعي ، من أجل نفي وتوضيح كل ما يتم نشره من إشاعات وأخبار " مُفبركة " الغاية منها إثارة الشعب المصري من جانب المُتربصين بالدولة المصرية داخلياً وخارجياً.

رزق الله: نفى مجلس الوزراء مهم

وشددت عضو البرلمان المصري، أمال رزق الله، على ضرورة مثل تلك الإيضاحات التي تقوم بها الوزارة وذلك من أجل توطيد وتعميق حالة المصداقية والشفافية بين المواطن والحكومة ، خاصة في ظل الحملات الإعلامية المُمنهجة التي تُشن وبشراسة على الدولة المصرية من جانب الإعلام الممول والمُضلِل التابع لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأختتمت رزق الله، عضو مجلس النواب، بيانها الصحفي مُشيرة إلى أن تلك الفقرة وإن كانت في ظاهرها تبدو بسيطة إلا أن في باطنِها وفحواها هدف في غاية الأهمية وهو " ؤد " ما يمكن أن يندلع من فتنة أو ما قد يتم إثارته من إشاعات الهدف منها إثارة البلبلة والقلائل بين صفوف أبناء الوطن بغرض النيل من إستقرار وأمان الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وقيادتها السياسية الحكيمة.

هذا وتٌصدر رئاسة مجلس الوزراء، بيان يومى، لنفى الشائعات الواردة طوال اليوم، والتى تصدر من أبواق إعلامية ممولة، بغرض الإساءة للدولة المصرية، لتشوية صورتها فى الخارج، وإيصال صورة غير صحيحة نهائيًا عن مصر.

وأكدت النائبة أمال رزق على ضرورة التصدى لتلك الشائعات التى تصدرها القنوات الإخوانية بالخارج، والتى دائمًا ما تعكس الحقيقة وتقدم كل ما هو غير حقيقى.