عمرو السنباطي مطمئناً السكان: لا تهجير لأهالي عزبة الهجانة و حوار مجتمعي لاختيار اسم بديل

أشاد عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، بدور القيادة السياسية فى تطوير المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة لقاطنيها، مؤكدًا على أن خطط التطوير التى يشرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه تعكس إصراره علي تحقيق حلم مصر بدون عشوائيات.

عمرو السنباطى: الدولة حريصة على تطوير العشوائيات

وأكد عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى، أن تطوير عزبة الهجانة مثال حى على حرص الدولة على تطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها، مشيدًا بخطط الدولة بشأن رفع كفاءة كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة.

وشدد السنباطي، عضو مجلس النواب، على تقدير قاطنى العزبة لعمليات التطوير وأهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهم.

وكشف عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، أنه سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق مطالبهم بالتعاون مع زملائه النواب بالدائرة مشيدا بتفاني الجميع من أجل توفير حياة كريمة لأهالي الدائرة.

وأكد عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى، أنه لن يكون هناك تهجيرا لأهالي عزبة الهجانة مشيرا إلي أنه اجتمع مع اللواء ابراهيم صابر نائب محافظالقاهرة وحصل علي تأكيدات بعدم تهجير الأهالي والعمل علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير العزبة.

الجدير بالذكر ان محافظة القاهرة كانت اتخذت قرارا بتغيير اسم عزبة الهجانة و اقترح عمرو السنباطي اشراك اهل الدائرة فى اختيار اسماء جديدة و تقديمها للمحافظة من خلال صفحة التواصل الاجتماعى ؛ و هى مبادرة تسعى لإجراء حوار مجتمعي بين سكان دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة للمشاركة فى صنع القرارات مع الجهات التنفيذية. و تفاعل اهل الدائرة مع الحوار و قاموا بالمشاركة باسماء مختلفة فى مؤشر ايجابى للتحضر و الرقى و احترام الدائرة.