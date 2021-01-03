"أمهات مصر" يكشف خطط تعاملهم مع الأبناء بعد قرارات التعليم الأخيرة

كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، عن خططهم وطريقة تعاملهم مع أبنائهم بعد قرار استكمال الدراسة أون لاين وتأجيل الإمتحانات لما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

أمهات مصر تستعرض آراء أولياء الأمور

وطرحت عبير، مؤسس اتحاد أمهات مصر، سؤالا ونقاشا مع أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر، في الفيس بوك، حول هذا الأمر، حيث تفاعلت العديد من الأمهات، وقالت ولي أمر:" أنا هخلي ابني كل يوم يحل امتحان لماده، وكل يوم يراجع ماده"، وتابعت أخري: "حقيقه احنا لسه مخلصناش المنهج ولسه بنذاكر وبنراجع علي اللي اخدناه وفي وقت طبعآ للعب والموبايل".

وأضافت ولي أمر أخري: "متابعة البرامج التعليمية على قناه مدرستنا، بفكر أشوف المنصات وتدريبات ومراجعه بهدوء من غير استعجال"، واستكملت أخري: "المدرسة هتبدأ معانا من اليوم أون لاين فى نفس الميعاد من الساعة 8 الى الساعة 2، بعد كدة هناخد وقت للراحة إذا أراد ربنا ونحاول نشوف أخد ايه ونحل عليه أو نراجع على حسب، بس ربنا يهدى الأولاد لأنهم للأسف مقتنعين أنهم فى إجازة ومسيطرة الفكرة عليهم".

وذكر ولى أمر: "هما طبعا متعبين جدا لأن مافيش نوادي ولا مدارس لكن كله يهون مادام فى حضننا، بنحاول نذاكر تاره ونلعب تاره وبعد صدور القرارات الأخيرة الضغط أصبح أقل على الولاد فى المذاكره لسه فى وقت يعملوا كل حاجه بنحاول نشجعهم يرسموا يتعلموا لغه جديده وأوقات طبعا بنحاول نقنعهم مايتخنقوش مع بعض".

"نخلص المناهج الأول .. لسه فاضل علي الأقل درسين في كل ماده دا بالنسبه للإعدادية ونراجع علي فات"، تضيف ولي أمر أخري: "كل يومين هنراجع مادتين ونحل أسئلتهم عشان بنتى متنساش المنهج لأن حرام نوقف مذاكره خالص هاينسوا كل المنهج اللى طلع عينينا فى مذاكرته وخلاص كنا امتحنا العملى وداخلين على النظرى ونخلص وبعد كده هناخدلنا أسبوعين اجازه نريح ونرجع نراجع تانى لأن أعتقد بنسبه 90,٪ مفيش امتحانات بعد يوم 20 فبراير لأن الحالات فى زياده فمينفعش نوقف مذاكره ونضيع تعب الترم على الفاضى وربنا يقوينا".

وقالت ولي أمر: "وقفت الدروس وبدأت تحفيظ قرآن لمدة أسبوعين مع متابعه لو أمكن قنوات التعليم دون اجهادهم، صراحه إحنا خلصنا المنهج وءاكرنا كويس الحمد لله، لما يقرروا الرجوع إلى المدارس نبقي نراجع ونستذكر، أنا مش هضغط عليهم صراحه عمله اللي عليهم حبايبى".