إطلاق جائزة للقصة باسم وحيد حامد مطلب من مجلس الشيوخ لوزيرة الثقافة

النائب أكمل نجاتي
طالب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الثقافة بإطلاق جائزة للقصة باسم الكاتب الراحل العملاق وحيد حامد، مؤكدا علي أن مصر بحاجة لألف وحيد حامد جديد للحفاظ علي هويتنا المصرية، داعيا لتكريمه عبر هذه الجائزة.
وفاة الكاتب الوحيد حامد بعد تكريمه من مهرجان القاهرة
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن تاريخ وحيد حامد الثقافي هو إرث مصري بمثابة تاريخ ثقافي، مشيرا إلى ضرورة تكريم الرموز المصرية في كافة المجالات.
وتوفي كاتب السيناريو المصري الشهير وحيد حامد الذي ألّف سيناريوهات عدد من أبرز أفلام السينما المصرية خلال العقود الأربعة الأخيرة، السبت عن 76 عاما على ما أعلن ابنه المخرج السينمائي مروان حامد عبر صفحته على فيسبوك.
جائزة باسم الكاتب الكبير وحيد حامد
وكان وحيد حامد نُقل قبل أيام الى أحد مستشفيات القاهرة إثر أزمة صحية.
ويذكر أنه لوحيد حامد سيناريوهات أفلام ومسلسلات عدة تُعد من العلامات البارزة في السينما والدراما المصرية خلال السنوات الأربعين الأخيرة، من بينها "البريء " و"طيور الظلام" و"اللعب مع الكبار" و" الجماعة".
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