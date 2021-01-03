هنا.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي

التليفون الأرضي- ارشيفية
موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021، يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل دفع فاتورة يناير لتجنب قطع خدمة الانترنت أو الهاتف على السواء، حيث يتم دفع الفاتورة كل ثلاث أشهر بالعديد من الطرق المختلفة التي أتاحتها شركة المصرية للإتصالات لعملائها للتسهيل عليهما.
يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 دون الحاجة إلى الذهاب للشركة، وذلك عن طريق الاستعلام إلكترونيًا وكذلك الدفع بخطوات بسيطة، لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي عاد بقوته من جديد.
موعد دفع فاتورة يناير 2021
تستهل شركة المصرية للإتصالات تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021، في يوم 15 يناير، وتمنح الشركة عملائها شهر دون توقيع غرامات عليهم لدفع الفاتورة، وبعدها يتم رفع الخدمة وفرض غرامة لتأخير سداد الفترة عن الحد المسموح به.
تستطيع الاستعلام عن قيمة فاتورة من موقع المصرية للاتصالات، وذلك بعد الضغط هنــــــــــــــــــــــــــا ووضع كود المحافظة ورقم التليفون الخاص بك، أو من خلال الاتصال من التليفون الأرضي برقم دليل التليفونات 140 ومعرفة قيمة فاتورة يناير 2021.
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021
- خصصت شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق للدفع إلكترونيًا أو الدفع التقليدي من خلال مكاتب الشركة المصرية للاتصالات، أو من موقع الشركة، أو خدمة فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، فضلًا عن خدمة فودافون كاش.
خطوات دفع فاتورة التليفون
- انشاء حساب بالاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
- اضغط على أيقونة الفواتير من الصفحة الرئيسية.
- الاستعلام عن الفواتير السابقة والحالية.
- اختر طريقة الدفع في حالة رغبة العميل في الدفع الالكتروني.
- تظهر للعميل القيمة ويضغط على موافق ويتم دفع الفاتورة مباشرة.
الجدير بالذكر، أن فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021 يتم الاستعلام عنها مجانًا، حيث تمكنت الشركة من توفير خدماتها المتنوعة للعملاء بصورة أكثر راحة، فضلًا عن تطويرها الدائم والمستمر مع الأحداث الراهنة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا ومحاولتها التيسير على العملاء من خلال عمليات الدفع الإلكترونية، وإلتزامها بضوابط وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
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