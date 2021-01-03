هنا.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021، يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل دفع فاتورة يناير لتجنب قطع خدمة الانترنت أو الهاتف على السواء، حيث يتم دفع الفاتورة كل ثلاث أشهر بالعديد من الطرق المختلفة التي أتاحتها شركة المصرية للإتصالات لعملائها للتسهيل عليهما.

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 دون الحاجة إلى الذهاب للشركة، وذلك عن طريق الاستعلام إلكترونيًا وكذلك الدفع بخطوات بسيطة، لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي عاد بقوته من جديد.

موعد دفع فاتورة يناير 2021

تستهل شركة المصرية للإتصالات تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021، في يوم 15 يناير، وتمنح الشركة عملائها شهر دون توقيع غرامات عليهم لدفع الفاتورة، وبعدها يتم رفع الخدمة وفرض غرامة لتأخير سداد الفترة عن الحد المسموح به.