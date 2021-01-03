صور.. تحرير مخالفات عدم ارتداء الكمامة فى جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة

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وتفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، مواقف السيارات بميدان رمسيس، وعبد المنعم رياض، وغيرهما، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.
وأكد خالد عبد العال، أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ستتم على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة فى المقام الأول على صحة المواطن.
وأكد محافظ القاهرة أنه لاحظ خلال جولته وجود التزام كبير من المواطنين بارتداء الكمامات الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.
وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث إن الالتزام بهذه الإجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.
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