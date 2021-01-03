الحكومة تنفى تداول أى أعلاف فاسدة بالأسواق

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق، مما تسبب فى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.





وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتداول أى أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق، موضحة أن كل الأعلاف المستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وكذلك اللقاحات البيطرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية للتأكد من صلاحيتها، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأى أوبئة.

وفى سياق متصل، يتم تكثيف حملات دورية مفاجئة للتفتيش على صناعة وتداول وتخزين الأعلاف للتأكد من تصنيع أعلاف مطابقة للمعايير العلمية والصحية، طبقاً لتسجيلات معتمدة من الوزارة، وفى مصانع مرخصة، بالتنسيق مع لجان تفتيش مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما يتم شن حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أى مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية من خلال إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ عدد من الإجراءات الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من سلامة اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المُربين بحالة جيدة، خصوصا فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.