برلمانى يطالب الحكومة بإعلان خطة توفير أمصال كورونا 

جدة - نرمين السيد - أرسل النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، سؤالا لرئيس مجلس الوزراء، وآخر موجه لوزير الصحة، بشأن خطة الدولة حول توفير أمصال التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لكل المصريين مهما كانت تكلفته وكذا التصريحات الخاصة بوصول شحنه من الأمصال لجمهورية مصر العربية وحجز شحنات أخرى فى المستقبل، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.





وأوضح سامى، فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك العديد من الاستفسارات التى وصلته من مواطنى محافظات مختلفة من الجمهورية بخصوص خطة الدولة المتعلقة بهذا الأمر، ومواعيد تلقيهم تلك التطعيمات، وكان لزاماً توجيه تلك الاستفسارات للسلطة التنفيذية لطمأنة المواطنين بخصوص خطة الدولة.

وتساءل سامى، فى خطابه عن موقف شحنة الأمصال، التى وردت منذ أسابيع من دولة الإمارات، وهل تم البدء فى استخدامها؟ وما هى أنواع الأمصال التى تم التعاقد عليها والمواعيد المتفق عليها لاستلامها؟ وما هى خطة الدولة بخصوص مواعيد البدء والانتهاء من إعطاء تلك الأمصال للمواطنين وأولوية الفئات، الأكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد؟

واستكمل سامى فى خطابه، هل سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد تلك الأمصال، وخصوصا مصل شركة أسترازينيكا أوكسفود بحيث يتم توفيرها للقادرين على تحمل تكلفتها، بما سيخفف حمل كبير عن كاهل الموازنة العامة للدولة مع مراعاة الأبعاد الإجتماعية المتعلقة بالمساواة والعدالة بين مواطنى الدولة دون تفرقة، والذى يمكن تحقيقه من خلال توفير الأمصال المدعومة وغير المدعومة بشكل متوازى لكل المواطنين.