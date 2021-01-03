ننشر صورة ضحية الهبوط الأرضى غرب الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - كان هبوط أرضي مفاجئ وقع، فى ساعة مبكرة من صباح أمس، بقرية "طيبة 1" بحى العامرية أول غرب الإسكندرية، ما تسبب فى سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها.
وحصل "دوت الخليج" على صورة لضحية الهبوط الأرضى المشار إليه ويدعى "الحاج سعد الربيعى".
ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، إنه تبين من الفحص المبدئى أن الهبوط ناتج عن تفاعلات كيمائية بـ "بيارة" مياه صرف خاصة بمصنع أجبان.
وأضاف رئيس حى العامرية أول، أنه تم إخطار قسم شرطة العامرية أول لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى قطع المرافق ووضع حواجز بموقع الهبوط، لبدء أعمال الإصلاح.
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