سعفان: استرداد 7 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 مصريين

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن التقرير الذى تلقاه الوزير عبر مكتب التمثيل العمالى ببيروت يأتى فى إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى ظل تلك الفترة الحرجة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها عدد من الدول فى هذا الخصوص.
وقال سعد، إن التقرير لفت فيه الملحق العمالى شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، إلى ما تم تحقيقه من إنجازات خلال ديسمبر الماضى، حيث تم اعتماد 6 عقود عمل، وتسوية 7 شكاوى ودية، ومازال هناك 8 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 15 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
كما قام المكتب بـ 3 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارتين للمنشأت وأصحاب الأعمال، وعقد لقائين مع التجمعات العمالية، لافتا إلى أن هناك 56 طلب نقل كفالة مقدمة للمكتب، و50 طلبا تم إحالتها إلى الأمن العام، و6 حالات تم نقل كفالتها، و50 قيد المراجعة بالأمن العام.
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