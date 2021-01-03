القوى العاملة: تعيين 706 شباب بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 706 شباب، منهم شاب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر، وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال نوفمبر الماضى، قامت المديرية باستخراج 386 شهادة قياس مستوى مهارة، و490 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 215 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وتحويل 26 منها للقضاء، و186 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 64 ألف جنيه لـ 24 عاملا، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ 21 ألف جنيه لـ 42 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 260 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 25 محضراً، وبحث 6 شكاوى فردية، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 129 منشأة، وتحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 167 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.