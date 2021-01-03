جامعة الإسكندرية تتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للقضاء على الأمية

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تعد أحد أهم الاستراتيجيات الهامة للتنمية والتى توليها الدولة المصرية أهمية خاصة.

وأشار إلى أن الجامعة ستتولى تنفيذ بروتوكول التعاون من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) لمحو أمية عمال الجامعة، والقرى، والأحياء، ومراكز المحافظة تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين فى المشروع.

وقال إن الجامعة بالتعاون مع الهيئة ستقوم بتدريب شباب الجامعة المشاركين فى المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار من خلال كلياتها، فضلا عن قيام الجامعة بعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية.

من جانبه، قال الدكتور عاشور أحمد عمرى، رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار إن الهيئة ستقوم باعتماد ومراجعة قوائم الدارسين الملتحقين بالفصول وإجراء الاختبارات النهائية لتخريجهم ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية.

من ناحيته، أوضح الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، أنه تم فتح 1.000 فصل لمحو الأمية فى محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، بسعة 8 آلاف دارس لتبدأ مباشرة العمل.