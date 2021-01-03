وقال عياد، فى بيان اليوم الأحد، إن المرحلة الحالية التى نمر بها من صراع مستمر مع وباء يهدد حياة البشر، تستلزم منا مواجهة حاسمة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة التى من شأنها أن تسهم فى القضاء على هذا الفيروس، خاصة وأننا نواجه حاليًا ذروة انتشاره وظهور سلالة جديدة تنذر بخطر جديد على حياة الناس.
وطالب عياد الجميع بالتعاون التام لدعم الدولة فى استراتيجيتها لمواجهة تطورات هذا الوباء، موضحا أن الدين الإسلامى أمر بالاهتمام بالنفس والحفاظ على الإنسان كبنيان إلهى، كما دعا النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى وقاية هذا البنيان من جميع الأضرار التى يمكن أن تلحق به.
وأوضح الأمين العام أن المنهج النبوى فى التعامل مع الأوبئة والأمراض وتطبيقه على أرض الواقع يضمن الخروج من تلك الأزمة، فهو يدعو إلى السلوك الرشيد فى التعامل مع هذا الداء وينهى عن اختلاط المصاب بغيره، خاصة وأنه من المتيقن أن مخالطة المصاب لغيره تدعم سرعة انتشار الوباء وتقليل فرص القضاء عليه.
ولفت عياد إلى أن ديننا الحنيف يعلى شأن الإنسان ويقدم صحته على كل شىء حتى أن التكليفات الشرعية إذا كان فى أدائها سبيل لإصابة الإنسان بالأذى، فإن الشارع الحكيم يَسّر الأمر فى ذلك وقدم حياة الناس على تلك التكليفات.
وطالب عيّاد، كل الشعوب فى مصر والعالم أجمع بالامتثال لتعليمات الجهات المتخصصة فى محاربة هذا الوباء، وعدم التهاون فى ذلك، حتى يستطيع العالم تجاوز تلك الأزمة خلال العام الجديد لكى تعود الحياة لطبيعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الإسلامية: التفريط فى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا إثم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.