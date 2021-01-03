الصحة: تلقى لقاح كورونا قرار اختيارى للمواطن

جدة - نرمين السيد - قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، عارٍ تمامًا عن الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أن تلقى اللقاح هو قرار اختيارى لكافة المواطنين، ولا يمكن إجبار أى فرد أو فئة على التطعيم به، مُشددةً على سعى الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. وفى السياق ذاته، تم البدء فى تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا، على أن يتلقى المتقدمين فى المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقى اللقاح، وسيتم توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم، حيث تشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، كما سيتم توفير عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم.

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