القوي العاملة : استرداد 7 ملايين ليرة لبنانية لـ 5 مصريين...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان ، نجح في استرداد 7 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل ، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل ، فضلا عن مليوني و165ألف ليرة ، و700 دولار إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوي العمالية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وقال : إن التقرير لفت فيه الملحق العمالى شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت إلي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال ديسمبر الماضي ، حيث تم اعتماد 6 عقود عمل، وتسوية 7 شكاوي وديا ، ومازال هناك 8 شكاوي تحت البحث والدراسة ، وذلك من إجمالي 15 شكوي عمالية تقدم أصحابها للمكتب .

كما قام المكتب بـ 3 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارتين للمنشأت وأصحاب الأعمال ، وعقد لقاءين مع التجمعات العمالية، لافتا إلي أن هناك 56 طلب نقل كفالة مقدمة للمكتب ، و50 طلبا تم إحالتها إلي الأمن العام، و6 حالات تم نقل كفالتها، و50 قيد المراجعة بالأمن العام .