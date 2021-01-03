وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج لتقديم توصياته بشأن توطين صناعة مكونات...

د. أحمد أبو النصر: نجاحنا في إنتاج مكون مصري سيُدر أرباحًا بالمليارات ويوفر آلاف فرص العمل

في إطار متابعة توصيات الندوات الحوارية التمهيدية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والذي يواصل فعالياته بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد أبو النصر، مدير عام مجموعة "يارد" الصناعية الكبرى في رومانيا وأحد خبراء مصر بالخارج في مجال الصناعات الثقيلة.

من ناحيتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركة الفعالة لعلماء وخبراء مصر بالخارج في مؤتمر مصر تستطيع، موضحة أن الدكتور أحمد أبو النصر شارك بخبراته في الندوة الحوارية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، ويستعرض عددًا من التوصيات لدعم توطين صناعة مكونات السيارات في مصر، ونقلها للوزارات والجهات المعنية للنظر فيها وبحث تنفيذها، من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا في إطار تحقيق استراتيجية "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.