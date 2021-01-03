رغم سوء الأحوال الجوية.. انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة دون التأثر بالشبورة المائية

يشهد مطار القاهرة الدولي، انتظاما في حركة الطيران حتى الآن، ورغم سوء الأحوال الجوية وظهور الشبورة المائية الكثيفة على المسطحات الأرضية، إلا أن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار، ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سوء الطقس لا يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

وأضافت المصادر أن هناك غرفة عمليات ومركز يتابعان أوضاع الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، مؤكدا أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وتمت مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة.



وأكدت أَن الرؤية الأفقية فوق مطار القاهرة تسمح بهبوط وإقلاع الطائرة دون أي معوقات للحركة الجوية.