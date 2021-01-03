يستهدف 500 ألف فدان| الزراعة تتابع التوسع الأفقى بالساحل الشمالى

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه وفد من الخبراء والمتخصصين بتفقد الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي، بمنطقه الساحل الشمالى وجنوب الضبعة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية التوسع الافقى وعمليات الحصر التصنيفى التفصيلى لها للتاكد من صلاحيه الاراضى للزراعة وتحديد التركيب المحصوليه لها.

وخلال متابعته، أكد وزير الزراعة، على أهميه إجراء هذا الحصر كخطوة اولى لأن الدولة سوف تنفق المليارات من الجنيهات على هذا المشروع القومي الهام الذي يستهدف استصلاح وزراعة اكثر من 500 ألف فدان، و التي سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في سد جانب من الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية .

وأكد القصير، ان هناك خبراء من وزارة الزراعة المتخصصين فى هذه العمليات سواء من هيئة التعمير او مركز بحوث الصحراء او معهد الاراضى التابع لمركز البحوث الزراعية بالاضافة الى الاستعانه بالخبراء من جامعتى القاهرة والإسكندرية تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه بتوسيع دائره الخبراء للوصول الى نتائج اكثر دقه.

واكد أن هناك متابعة مكثفة لهذا المشروع من رئيس مجلس الوزراء ولكل المشروعات التى تستهدف الامن الغذائى، مضيفا أن جهود الدولة الحالية في مجال تدعيم مشروع تحديث منظومة الري والبحث عن محاور متعدده لايجاد مصادر للمياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعي ‏ تستهدف جميعها توفير المياه اللازمة للتوسع الأفقي سواء في سيناء أو الساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد او جنوب الوادى وتوشكى وغيرها من المناطق المستهدفه للتوسع فيها.