على متن 111 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 9 آلاف راكب خلال 48 ساعة

تسير مصر للطيران، خلال الـ 48 ساعة القادمة 111 رحلة جوية تنقل على متنها 9 آلاف راكب إلى عدة عواصم وبلدان حول العام، وسط تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
من المقرر أن تسير مصر للطيران، اليوم الأحد، 59 رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، كازابلانكا، جدة، ندچمينا، الرياض، الدمام، تونس، لاجوس، أبوچا، لندن، باريس، چنيف، أمستردام، كوبنهاجن، روما، ميونخ، نيويورك، برلين، ڤيينا، فرانكفورت، عمان، ميلانو، المدينة المنورة، عنتيبي، أديس أبابا، ومن بين هذه الرحلات 14 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4882 راكب
وتسير مصر للطيران، غدا الاثنين، 52 رحلة جوية إلى كل من بيروت، امستردام، جوبا، جدة، الرياض، لندن، كوبنهاجن، الدمام، باريس، اسطنبول، عمان، المدينة المنورة، البحرين، دبي، أديس أبابا، نيروبي، الشارقة، الخرطوم، جدة، إربيل، أبوظبي ومن بين هذه الرحلات 13 رحلة داخلية إلى كل من أسوان، الأقصر، شرم الشيخ، الغردقة، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4037 راكب
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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