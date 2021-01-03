احذر.. حملات سرية لتغريم المخالفين لعدم ارتداء الكمامة بالمترو.. صور

يجري مترو الأنفاق بشكل دوري علي مدار اليوم حملات مفاجئة لمتابعة مدى التزام الركاب بالكمامة داخل القطارات والمحطات.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا استعدادا لتنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية والمقررة بدءًا من اليوم الأحد.

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وتواصل شركة مترو الأنفاق، حملاتها المكثفة والموسعة بمحطات المترو المختلفة بعدد من محطات وداخل القطارات للتأكيد على توعية جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة وتنفيذ القرار بتطبيق الغرامة الفورية المقررة بخمسون جنيهًا علي المخالف.



يأتي ذلك بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وبتواجد فريق الأمن وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية أو أى راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات.

يذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة إرتداء الكمامة بالتعاون مع جهود رجال شرطة مترو الأنفاق فى ضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة وعمل محاضر لهم إلى جانب إستمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات فى إذاعة تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون ارتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية 50 جنيها.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة مترو الأنفاق، أنه تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، أنه إعتبارًا من الأحد الموافق 2021/1/3 سيتم فرض غرامة فورية قدرها 50 جنيها لا غير، على المواطنين المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات بأماكنها المغلقة أو المفتوحة والقطارات بجميع أنواعها ودرجاتها.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها أنه في حالة رفض المخالف دفع الغرامة المقررة سيتم تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

واختتمت الهيئة بالتمنى للجميع رحلات آمنة وسعيدة على متن قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، دون إخلال بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة الجميع.