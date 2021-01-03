استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال منتخبات بطولة كأس العالم لليد.. تفاصيل

يشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة لاستقبال البعثات والمنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، والمنتظر أن يصل أولى هذه المنتخبات في غضون ساعات قليلة من الآن.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم تخصيص صالة 4 بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة وأيضا الوفود والضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية.

وأَوضحت المصادر، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه تم تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن مطار القاهرة.

وكشفت المصادر، أنه من المنتظر أن يستقبل المطار اليوم، منتخب اليابان أول المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث منتظر أن يصل على مرحلتين، أحدهما قبل ظهر اليوم، علي رحلة طيران الإماراتية القادمة من دبي رقم 927‪ وباقي بعثة المنتخب سوف تصل مساء اليوم، علي طيران لوفتهانزا، ومن المنتظر أن يكون في استقبالهم سفير اليابان بالقاهرة.

وقالت المصادر، أنه تم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث سيتم تنظيم دخول هذه الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثامين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة ونقلهم من داخل المهبط إلى صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص واستقبال البعثات المشاركة في البطولة، لإنهاء كافة إجراءات وصولهم والأمتعة الخاصة بهم.

وأشارت المصادر، أنه سيتم إنهاء إجراءات وصول بعض المنتخبات المشاركة من صالة كبار الزوار بالمطار بجانب صالة 4 أيضا، لتسهيل الإجراءات، موضحة أن اللجنة المنظمة ومندوبي وزارة الشباب سيتولون خروج الأمتعة والحقائب الخاصة بالبعثات، موضحة أنه سيكون في استقبال المنتخبات المشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى قيادات مطار القاهرة الدولي.

وتابعت المصادر، أنه فور انتهاء إجراءاتهم ستتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، حيث تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.

وأشارت المصادر، إلى أن شركة ميناء القاهرة الدولي، جهزت بانرات داخل صالات الركاب للترويج للبطولة العالمية التي تستضيفها مصر، فضلا عن تخصيص لوحات إرشادية لتوجيه الضيوف القادمين من الخارج، وسط إجراءات وقائية مشددة وتوفير كافة المواد المعقمة والمطهرة داخل الصالات لمواجهة فيروس كورونا.

وعلى الجانب الآخر، أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران، حملة دعائية استعدادًا لنقل ضيوف بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020 ، بدأت الحملة بوضع شعار وتميمة البطولة علي مقاعد جميع الطائرات Head Reast وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصرللطيران لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، بالإضافة إلى اختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين علي الحدث للإعلان والترويج عن استضافة مصر للبطولة.

ووجه وزير الطيران الطيار محمد منار عنبه، بتقديم الدعم الكامل لضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث العالمى وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم للخروج بصورة مشرفة تليق بصورة جمهورية مصر العربية أمام العالم.