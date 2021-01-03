في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها| شاهد التزام المواطنين بارتداء الكمامة بالمترو

بدأت اليوم الاجهزة التنفيذية بالمحافظات تطبيق قرار الحكومة بتوقيع غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، بقيمة قدرها 50 جنيها، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ورصدت كاميرا صدي البلد التزام المواطنين في المترو والاماكن العامه بارتد الكمامة للوقايه من تفشس فيروس كوؤونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فتم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التى يثبت مخالفتها وهى تتبع جهات فى الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفورى، وفى حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.