لبحث تطوير ميناء المدينة.. وفد مصري يزور وادى حلفا السودانية

استقبل الوزير المفوض أحمد الشريف، رئيس مكتب مصر في وادي حلفا نهاية الأسبوع الماضي، وفدًا مصريًا برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، وضم الوفد مجموعة من ممثلي المكاتب الاستشارية المتخصصة في بناء الموانئ وشركات الشحن والتفريغ المصرية.

وعقد الوفد المصري مجموعة من اللقاءات مع العديد من المسئولين السودانيين، وعلى رأسهم وكيل وزارة النقل والبنية التحتية السودانية ورئيس مصلحة الملاحة النهرية ورئيس مصلحة السكك الحديدية بالسودان ورئيس ميناء وادي حلفا، بجانب عدد من المسئولين التنفيذيين في وزارات النقل والبنية التحتية والمالية السودانية، فضلًا عن القنصل العام السوداني في أسوان.

من جانبه أكد الوزير المفوض أحمد الشريف أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للسودان في منتصف شهر أغسطس ٢٠٢٠، ولقاء وزيري النقل في البلدين في نوفمبر الماضي بالقاهرة، والذي تم الاتفاق خلاله على تطوير ميناء وادي حلفا ورفع قدرات ومعدلات التداول فيه، بالإضافة إلى تكثيف جهود تطوير الملاحة النهرية بين البلدين على نحو يعزز من حجم التبادل التجاري.