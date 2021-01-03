المهندسين توافق علي تأسيس شركة لإدارة أصول النقابة ودعم مبادرة "حياة كريمة"

وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين خلال جلسته التي امتدت لعدة ساعات علي إصدار تفويض نقيب المهندسين لتأسيس "شركة المهندس للاستثمار" لإدارة اصول النقابة تفعيلا لقرار المجلس الأعلي السابق بالجلسة رقم (27) بتاريخ 28/11/2020 حيث ان هذه الاستثمارات متوقفه منذ سنوات طويلة.

كما وافق المجلس ايضا علي دعم " مبادرة حياة كريمة" وهي مبادره تسعي لتخفيف الاعباء عن المواطنين غير القادرين علي دفع رسوم التصالح علي بعض مخالفات البناء وقد وافق مجلس النقابة علي دعم المبادرة من خلال تواصل نقابة المهندسين مع المكاتب الاستشارية للمعاونة والتطوع في إنهاء متطلبات التصالح لديها.

من جانبه اشار المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الي الاجتماع الذي تم بينه وبين وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية لمناقشة بنود اشتراطات البناء الحديثة، لافتا الي اهمية دور نقابة المهندسين في دعم اصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة لتحقيق الانضباط العمراني المنشود طبقًا لما ينص علية قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وقواعد مزاولة المهنة وقانون البناء رقم ١١٩.

كما وافق المجلس الأعلي ايضا علي زيادة رفع قيمة دعم الرعاية الصحية لمصابي الكورنا إلي 30 الف جنيها تخفيفا عن الاعباء المادية التي وقعت علي كاهل المهندسين نظير الجائحة التي يمر بها العالم .

وتمني أعضاء المجلس الأعلي الشفاء العاجل للواء مهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة والدكتور مهندس معتز طلبة رئيس شعبة هندسة المعمارية .

عقدت الجلسة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وبحضور المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة والمهندس محمد ناصر امين صندوق النقابة والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد وأعضاء المجلس الاعلى.