اليوم.. مصر تشارك في مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي

أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على مشاركة وفد مصر اليوم الأحد في مفاوضات سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي.

من جانبها ، أكدت وكالة الأنباء السودانية، "سونا"، أن الاجتماع ينعقد برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأوضحت الوكالة، أن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للإتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، حسب طلب الخرطوم السابق ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الإتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرضٍِ للأطراف الثلاثة.

كما يشارك وزير الخارجية السودانى المكلف الدكتور عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي ستستأنف اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، حذرت الخارجية السودانية إثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.