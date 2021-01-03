الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة غدا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الأثنين، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب.
ويكون الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية للبلاد شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق، ويكون دافئ على محافظات الصعيد نهارا.
وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمي والصغرى، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 26 للعظمى و 11 للصغرى.
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