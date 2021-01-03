نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مياه القناة: تطبيق الغرامة الفورية للكمامة واستمرار الإجراءات الاحترازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي تطبيق الغرامة الفورية علي جميع العاملين بالشركة علي من لا يرتدي الكمامة مع استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، المستجد ( كوفيد -19 ) تطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع توزيع الكمامات طبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا علي صحة العاملين بها.

وأضاف اللواء عصمت، أنه يتم الكشف علي جميع العاملين عند دخول القطاعات، وكذلك المواطنين المترددين عليها، لافتا إلى أن أي عامل أو مواطن مصاب بارتفاع في درجة الحرارة سيتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "" كورونا" والتنسيق فورًا مع مديرية الصحة، مشيرًا إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأشار رئيس مياه القناة، أن ذلك ياتى فى اطار حرص الشركة على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا علي جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيرروس كورونا

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن إجراءات التعقيم شملت المبانى، ومكاتب الإدارية للموظفين، والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، بالإضافة الي استمرارية تعقيم وتطهير المحطات التابعة للشركة بالقطاعات الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأفاد اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.