نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأعلى لنقابة المهندسين يوافق على تـسيس شركة "المهندس للاستثمار" ودعم مبادرة "حياة كريمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين خلال جلسته التي امتدت لعدة ساعات علي إصدار تفويض للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، لتأسيس "شركة المهندس للاستثمار" لإدارة اصول النقابة تفعيلا لقرار المجلس الأعلي السابق بالجلسة رقم (27) بتاريخ 28112020 حيث أن هذه الإستثمارات متوقفه منذ سنوات طويلة.

كما وافق المجلس أيضا علي دعم " مبادرة حياة كريمة" وهي مبادره تسعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين الغير قادرين علي دفع رسوم التصالح علي بعض مخالفات البناء، وقد وافق مجلس النقابة علي دعم المبادرة من خلال تواصل نقابة المهندسين مع المكاتب الإستشارية للمعاونة والتطوع في إنهاء متطلبات التصالح لديها.

من جانبه اشار المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الي الاجتماع الذي تم بينه وبين وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية لمناقشة بنود اشتراطات البناء الحديثة لافتا الي اهمية دور نقابة المهندسين في دعم اصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة لتحقيق الانضباط العمراني المنشود طبقًا لما ينص علية قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وقواعد مزاولة المهنة وقانون البناء رقم ١١٩.

كما وافق المجلس الأعلي أيضا علي زيادة رفع قيمة دعم الرعاية الصحية لمصابي الكورنا إلي 30 الف جنيها تخفيفا عن الأعباء المادية التي وقعت علي كاهل المهندسين نظير الجائحة التي يمر بها العالم.

وتمني أعضاء المجلس الأعلي الشفاء العاجل للسيد اللواء محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، والمهندس معتز طلبة رئيس شعبة هندسة المعمارية.

عقدت الجلسة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وبحضور المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، والمهندس محمد ناصر امين صندوق النقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد،

وأعضاء المجلس الاعلى.