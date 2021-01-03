نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التصويت الإلكتروني في المرحلة الثانية من إنتخابات برلمان شباب مصر في 13 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن إنطلاق ماراثون أول أيام عملية التصويت الإلكتروني بالمرحلة الثانية من إنتخابات برلمان شباب مصر2020 تحت شعار "كن قياديا....كن مؤثرا"، حيث بدأ الناخبون في التوافد طبقا للموعد المحدد لفتح اللجان الفرعية في العاشرة صباحا ويستمر التصويت فيها حتي الخامسة مساء وعلي مدار اليوم وغدا الاثنين، مع السماح للأخر ناخب متواجد داخل المقر الإنتخابي بالإدلاء بصوته.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)

ويشارك في الإستحقاق الإنتخابي في الجولة الثانية عدد (10740) شاب وشابة أعضاء برلمان بمراكز الشباب، ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم والمسجلين في الإستمارة الالكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضي.

ويتنافس علي المقاعد (298) مرشحا بواقع (144)مقدا للنظام الفردي و(154) مقعدا لنظام القوائم في( 57) دائرة إنتخابية داخل ( 110)مقر إنتخابي بمراكز الشباب.

وتشهد محافظة القاهرة التنافس بين 53 مرشحا في 10 دوائر إنتخابية داخل 21 مقر انتخابي للحصول على 29 مقعدا،وفي محافظة القليوبية التنافس بين 30 مرشحا في 3 دوائر داخل 7 مقرات للحصول علي 15 مقعد.

وتشهد محافظة الدقهلية التنافس بين 64 مرشحا في 10 دوائر انتخابية داخل 19مقر للحصول علي 33مقعدا، وفي محافظة المنوفية التنافس بين 53مرشحا في 5دوائر إنتخابية داخل 7مقرات للحصول علي 12 مقعدا.

وفي محافظة الغربية التنافس بين 61 مرشحا في 5 دوائر إنتخابية داخل 10 مقرات للحصول علي 19مقعدا، في محافظة كفرالشيخ التنافس بين 125مرشحا في 4دوائر داخل 12 مقر للحصول علي 68مقعد.

وتشهد محافظة الشرقية التنافس بين 73 مرشحا في 8 دوائر انتخابية داخل 14 مقر إنتخابي للحصول علي 45 مقعد، وفي محافظة دمياط التنافس بين 13 مرشحا في دائرتان داخل 2 مقر للحصول علي عدد 8 مقاعد.

وفي محافظة بورسعيد التنافس بين 22مرشحا في دائرتان داخل 5 مقرات للحصول علي 11مقعد، وفي محافظة الإسماعيلية التنافس بين 23 مرشحا في 3 دوائر انتخابية داخل 3 مقرات للحصول علي 9 مقاعد.

وتشهد محافظة السويس التنافس بين 12 مرشحا في دائرة واحدة داخل مقر واحد للحصول علي 6 مقاعد، وفي محافظة شمال سيناء التنافس بين 54 مرشحا في 3 دوائر انتخابية داخل 5 مقرات للحصول علي 39 مقعدا،وفي محافظة جنوب سيناء التنافس بين 18 مرشحا في دائرة واحدة داخل 4 مقر إداري للحصول علي 4 مقاعد.

شددت اللجنة العليا للانتخابات على جميع المحافظات المشاركة بالماراثون الانتخابي على اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي للحفاظ علي سلامة المشاركين، لن يسمح بدخول المقر الإنتخابي لمن يخالف ذلك، تيسيرا وتعزيز لمشاركة أعضاء برلمان الشباب في كافة المحافظات حددت اللجنة العليا لجنة خاصة داخل مقرات مديريات الشباب والرياضة للمغتربين وأحقيتهم في التصويت الإلكتروني.

وجدير بالذكر تجرى العملية الإنتخابية في جميع المحافظات بنظاميها الفردي والقائمة حيث أن عدد مقاعد الفردي (270) مقعد بينما مقاعد القائمة( 298) مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحدا،ووضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص لمرشحي الفردي والقائمة، إختيار رموز الهوية الوطنية لمرشحي الفردي، رموز المشروعات القومية لمرشحي ال 5 قوائم (العاصمة الإدارية،مدينة العلمين الجديدة،مدينة الجلالة، مدينة بشائر الخير مدينة الآثاث بدمياط) وذلك تعزيزا للهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية،تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي(568)مقعدا