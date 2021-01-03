نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 سيناريوهات لعقد امتحانات الفصل الدراسي للعام الحالي.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تزايد إعداد إصابات فيروس كورونا لجأت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي الي عدة سيناريوهات بديلة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

وترصد "الفجر" في السطور التالية سيناريوهات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لعقد امتحانات الفصل الدارسي الاول:

تأجيل الامتحانات:

وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي مُقترح وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بتأجيل كافة الامتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

امتحانات الثانوية العامة:

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي من المنزل بنظام التابلت، مؤكدًا أن تكون إجازة نصف العام اعتبارًا من 16 يناير وحتى 20 فبراير 2021.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه من المقرر عقد امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي بعد 20 فبراير 2021.

تأجيل الامتحانات لنهاية العام:

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إنه من الوارد تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام، بسبب فيروس كورونا.

وأضاف عبد الغفار، أن قرار تأجيل الامتحانات تم وفقا لظروف جائحة كورونا، معلقًا: "قرار تأجيل الامتحانات ماكنش متقرر أصلا.. ولكن وفقا للأوضاع يتم اتخاذ القرارات.. نحن نتخذ القرار الأنسب وفقا للموقف والظرف".

وكان وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مبدولي، على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.