قطع المياه عن العمرانية لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قطع المياه عن مناطق (العمرانية الغربية من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفى الصدر والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها)، لمدة 10 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غدا الإثنين وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء، وذلك نظراً لقيامها بإعمال الإحلال والتجديد لرافع محطة صرف صحى الصداقة اليابانية.





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