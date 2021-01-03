برلمانى يقترح إطلاق اسم وحيد حامد على أحد ميادين أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم باقتراح لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بعد أداء اليمين الدستورية لمجلس النواب 2021، لإطلاق اسم الكاتب الكبير وحيد حامد، مُبدع وعبقرى السينما المصرية على أحد ميادين وشوارع مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة.





وأكد أن الكاتب الكبير وحيد حامد، كان من أهم رواد ومبدعى كتابة وصناعة الدراما والسينما المصرية، وامتلك مهارات جعلت منه شخصية مجتمعية وأدبية جديرة بالاحترام والتقدير، ونجح فى تجسيد حقيقى لفن محترم ومتميز يحمل رسالة وطنية ومجتمعية. ولفت عضو مجلس النواب إلى أن سينما ودراما وحيد حامد شملت معالجةً حقيقية لمشاكل وظواهر وقضايا وطنية، واخترق بموهبته وشجاعته وأعماله تابوهات لم يجرؤ أحد الاقتراب منها؛ واستطاع بكل براعة تجسيدها بشكل ترسخ فى وجدان أجيال عديدة من المصريين، كما عظّم دور السينما كقوة ناعمة تعكس المستوى الفني والحضارى للدولة المصرية، ومن ثم تخليد ذكراه بأسماء أى من ميادين وشوارع مدينة أكتوبر سيكون أقل تقدير له من أبناء أكتوبر وجموع الشعب المصرى. واختتم حديثه بالتأكيد على أن تعظيم قيمة الشخصيات الوطنية التى أثرت فى الحياة العامة دائما ما نكون الأحوج إليه لتكون نبراسا للأجيال المقبلة التى تحتاج دائما للقدوة والمثل.

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