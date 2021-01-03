الجريدة الرسمية تنشر قرار تضامن القليوبية بشأن قيد مؤسسة الوفاء لتنمية المجتمع

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأحد برقم 277 لسنة 2020 قرار مديرية التضامن الإجتماعي في القليوبية، بشأن قرار قيد مؤسسة الوفاء لتنمية المجتمع.

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