وزارة الصحة: نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 80.5%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لــ 80.5% بعد تسجيل 113480 حالة تعافى حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 140878 حالة من ضمنهم 113480 حالة تم شفاؤها، و7741 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.