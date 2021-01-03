”طاقة النواب” تثمن نجاح مصر في توقيع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول...

ثمنت لجنة "الطاقة والبيئة" بمجلس النواب، نجاح مصر في توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا.

وقال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بـمجلس النواب - في بيان اليوم الأحد - إن اللجنة أكدت أن تطوير البنود في الاتفاقيات البترولية ساهم بقوة في دعم تنافسية مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتحفيز المستثمرين واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصري، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي قامت بها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومناخ الاستقرار الحالي، وهو ما يدعم قطاع البترول في تنفيذ استراتيجيته الرامية لزيادة إنتاج مصر واحتياطياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث في المناطق الواعدة.

وأضاف أن الاتفاقيات التسع الجديدة جاءت من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت مصر ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية في التوصل إليها خلال فترة جائحة "كورونا" بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.4 مليار دولار، وتستهدف حفر 23 بئرًا في 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط، و3 مناطق بالبحر الأحمر، في حين أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة.