وزير الطيران يتفقد تجهيزات مطار القاهرة لاستقبال ضيوف بطولة كأس العام لليد

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، يرافقه والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ولفيف من قيادات الوزارة، اليوم الأحد، صالة (4) بمطار القاهرة الدولى لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة في البطولة والشخصيات الهامة من الاتحاد الدولي لكرة اليد وكذا وسائل الإعلام من جميع دول العالم.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة جمهورية مصر العربية بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة.

وخلال الجولة، تأكد من الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال ضيوف مصر من الوفود والمنتخبات المشاركة فى البطولة، واطمأن على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم اتباعها مع المسافرين والعاملين داخل المطار للوقاية من فيروس كورونا.

كما تفقد الوزير، سير العمل بغرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تم تشكيلها من ممثلي الجهات والوزارات المعنية بالحدث لمتابعة وصول الوفود وإنهاء كل إجراءاتهم بسهولة ويسر تام وتقديم كل التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع العلاقات العامة بمصر للطيران وميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمطار تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة وصول الفرق والبعثات أولا بأول وإزالة كل الصعوبات التي قد تواجههم.

وأثني وزير الطيران، على الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة والتناغم والتنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية بالمطار لإنجاح البطولة وذلك وفقًا لرؤية وإستراتيجية مجلس الوزراء، حيث وجه بتذليل كافة العقبات أمام ضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث العالمى وتوفير كل التسهيلات اللازمة، مشددًا على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار للحفاظ علي صحه وسلامة البعثات الرياضية المشاركة في الحدث للخروج بصورة مشرفة تليق بصورة جمهورية مصر العربية أمام العالم.

هذا وتقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للبطولة فضلًا عن قيام الشركة بالترويج للبطولة علي متن طائراتها من خلال وضع شعار وتميمة البطولة علي واجهة عدد من الطائرات وعلي غطاء الرأس الـheadrest على جميع مقاعد الطائرات وكذا إذاعة مادة فيلمية عن الحدث على شاشات الطائرات وفي المطار.

وفي نفس السياق استقبل مطار القاهرة اليوم منتخب اليابان أولى المنتخبات المشاركة في البطولة ويليها وصول باقي المنتخبات.