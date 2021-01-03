مستشار رئيس الجمهورية يؤكد توفر احتياطى استراتيجى وكمية كافية من الأكسجين

استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الاجتماع الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وموقف اللقاحات الجديدة وتوفيرها للمصريين، مشددا على أن الدولة تبذل كل الجهود لمكافحة الوباء، لكن يجب أن تكون هذه الجهود مشتركة بين المواطن والدولة، على أساس انتشار مرض وبائى بين الناس، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الاسترشادية التي تطلبها الدولة.

وقال تاج الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز"، إن الرئيس استعرض الموقف الوبائى بالمقارنة بدول العالم وزيادة أعداد الحالات التي تدخل الرعاية المركزة والتي تحتاج إلى تنفس صناعي ، مضيفا: "كان هناك متابعة دقيقية أهمها توفير أماكن لتلقى الخدمة وتسهيل مهمة أى مريض أن يصل إلى مكان العلاج سواء العلاج في المنزل وتحت إشراف طبى أو في المستشفيات، مع توفير كل المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وعدد كاف من أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد "تاج الدين"، وجود احتياطي استراتيجي وكمية كافية من الأكسجين لدعم مراكز تقديم الخدمة في المستشفيات والحالات التي تحتاج إلى أكسجين في المنازل.

وردا على سؤال حول اللقاح الذى يناسب المصريين، قال: لدينا تجارب كثيرة جدا في موضوع اللقاحات، وهناك لقاحات حمت المواطنين من امراض كثيرة جدا وهناك جدول لقاحات ومعروف قيمتها وفائدتها، مشيرا إلى أن اللجان العلمية تطلع على ملفات اللقاحات وبناءً عليه تحصل على موافقة هيئة الدواء المصرية .

وتابع: هناك أماكن انتجت لقاحات بالطرق التقليدية، وهناك طرق جديدة لعمل تطعيمات لم تكن موجودة من قبل، ونظرا لأننا في وباء عالمى وهناك نوع من الاستعجال اقتصرت المدة البنية في المراحل المختلفة ، وبعد دراسة هذه اللقاحات لضمان الفعالية الكاملة فإن هيئة الدواء المصرية توافق على هذه اللقاحات ويتم تداولها في مصر.