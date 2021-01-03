الحكومة تنفى تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن

وكانت شائعات قد ترددت بشأن تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، قبل أن تنفى الحكومة ما نشر بشأن هذه القصة.