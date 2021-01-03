الداخلية تضبط قضايا كسب غير مشروع وغسل أموال بقيمة 14 مليار جنيه

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها ( 2233 متهم) .. وبحوزتهم (104 قطعة سلاح نارى – 449 طلقة مختلفة الأعيرة - 48 قطعة سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط وفحص (9626) عنصر إجرامى، فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع (7) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ، وضبط (221 عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية - الغربية – الشرقية – البحيرة – دمياط – الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر- أسوان) .. بإجمالى مضبوطات (133) قطعة سلاح نارى (70 بندقية آلية – بندقية لى أنفيلد- بندقية رصاص – 26 بندقية خرطوش – 11 مسدس – 24 فرد محلى الصنع) ، (كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2بندقية ضغط هواء– 8 قطع أسلحة بيضاء) ، وكذا ضبط (17,835 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1,705 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 650 جرام لمخدر إستروكس – 80 جرام لمخدر الأفيون – 1918قرص مخدر – 24,600 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 جرام لمخدر البودر – 60 جرام لمخدر الشابو – 50 جرام لمخدر الهيدرو".

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية عن ضبـط ( عدد 4961 قطعة سلاح نارى ) غير مرخصة بحوزة (4186) متهم.. وذلك على النحو التالى: (2 جرينوف – 532 بندقية آلية – 846 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 320 مسدس – 3261 فرد محلى – 22553 طلقة مختلفة الأعيرة)، وضبط (11) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص، وضبط (7350) قطعة "سلاح أبيض"، وضبط (91) تشكيل عصابى ، ضموا (278) متهم، إرتكبوا (478) حادث، وضبط (732) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (9 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة" – 10 مسدس – 211 فرد محلى- 507 سلاح أبيض).

ونجحت الداخلية في ضبط 16 قضية "غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (14121247830جنيه).